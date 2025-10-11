Desaparece Adulta Mayor en San Quintín; Fiscalía Solicita Apoyo Ciudadano

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una pesquisa para localizar a Elia López Pérez, una mujer de 77 años de edad que fue reportada como desaparecida en el municipio de San Quintín.

¿Cuándo fue vista por última vez?

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez en 2023, en una tienda de conveniencia del Ejido Nuevo Mexicali. Sin embargo, los reportantes indicaron que la última comunicación telefónica con ella ocurrió en abril de 2025, sin que desde entonces se conozca su paradero.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que ayude a localizarla.

Cualquier dato puede proporcionarse al número de emergencias 911 o de manera anónima al 089.

Información Diego Robles

APG