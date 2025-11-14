Incineran en Tijuana Más de Seis Toneladas de Droga Asegurada en Distintos Operativos de BC

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de más de seis toneladas de narcóticos asegurados en distintas acciones operativas en Baja California, como parte de las estrategias para combatir delitos contra la salud y evitar la reintroducción de sustancias ilícitas al mercado. El evento se realizó en las instalaciones del 28 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicado en Tijuana.

¿Qué sustancias fueron destruidas en el operativo?

De acuerdo con el comunicado oficial, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) supervisó la destrucción de un total de 6.7 toneladas de droga. Entre lo incinerado destacan:

3 toneladas 266 kilos 140 gramos de marihuana,

3 toneladas 525 kilos 499 gramos 400 miligramos de clorhidrato de metanfetamina

Además de diversas cantidades de clorhidrato de cocaína, clorhidrato de diacetilmorfina, amapola, cocaína, heroína, ketamina, metanfetamina, opio, pentazocina, psilocibina, THC, clobenzorex, clonazepam, dextroanfetamina, diazepam, fentermina, hidrocodona, lorazepam, así como 2 litros 320 mililitros de psicotrópicos y sustancias diversas.

Las sustancias corresponden a decomisos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la propia FGR y autoridades locales en distintos puntos del estado, en operativos recientes contra redes de tráfico de drogas.

Autoridades presentes en la incineración

Durante la incineración estuvieron presentes representantes de varias áreas clave para garantizar la legalidad y documentación del procedimiento:

Agente del Ministerio Público de la Federación ( MPF )

) Representantes del Órgano Interno de Control ( OIC ) de la FGR

) de la Policía Federal Ministerial ( PFM )

) Peritos en química y fotografía forense

Autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional

El evento forma parte de las acciones periódicas de destrucción para evitar la acumulación de narcóticos asegurados y reducir riesgos en almacenes.

