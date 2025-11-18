Baja California se prepara para la llegada del Frente Frío número 15, el cual traerá lluvias, vientos fuertes, descenso de temperaturas y la posibilidad de nevadas o aguanieve en zonas serranas, de acuerdo con informes de CONAGUA y Protección Civil de Baja California.

Pronóstico y condiciones para las próximas horas

La Comisión Nacional del Agua informó que el Frente Frío 15 se moverá por el noroeste del país, provocando bajas temperaturas, ráfagas de viento y lluvias intensas especialmente en Baja California y Sonora. También advirtió que, en áreas montañosas, no se descarta la caída de nieve o aguanieve.

Por su parte, Protección Civil de Baja California señaló que el sistema frontal ingresará al estado a partir de esta noche, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios bruscos de clima.

Recomendaciones

Abrigarse adecuadamente

Evitar cambios repentinos de temperatura

Cuidar a niños y adultos mayores

Manejar con precaución debido a los vientos fuertes

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando el avance del fenómeno y actualizarán los avisos conforme cambien las condiciones meteorológicas.

Incidentes en Tijuana por Frente Frío 14 con Apagones e Inundaciones

