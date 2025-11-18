Inicio Tijuana Frente Frío 15: Alerta por Lluvias y Nevadas en Baja California, ¿Cuál es el Pronóstico Hoy?

Frente Frío 15: Alerta por Lluvias y Nevadas en Baja California, ¿Cuál es el Pronóstico Hoy?

El sistema frontal avanzará por el noroeste del país, dejando condiciones invernales en la región

Aumentan Alertas en Baja California por Llegada del Frente Frío 15

Aumentan Alertas en Baja California por Llegada del Frente Frío 15 | Foto: Pexels

Baja California se prepara para la llegada del Frente Frío número 15, el cual traerá lluvias, vientos fuertes, descenso de temperaturas y la posibilidad de nevadas o aguanieve en zonas serranas, de acuerdo con informes de CONAGUA y Protección Civil de Baja California.

Pronóstico y condiciones para las próximas horas

La Comisión Nacional del Agua informó que el Frente Frío 15 se moverá por el noroeste del país, provocando bajas temperaturas, ráfagas de viento y lluvias intensas especialmente en Baja California y Sonora. También advirtió que, en áreas montañosas, no se descarta la caída de nieve o aguanieve.

Por su parte, Protección Civil de Baja California señaló que el sistema frontal ingresará al estado a partir de esta noche, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios bruscos de clima.

Recomendaciones

  • Abrigarse adecuadamente
  • Evitar cambios repentinos de temperatura
  • Cuidar a niños y adultos mayores
  • Manejar con precaución debido a los vientos fuertes

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando el avance del fenómeno y actualizarán los avisos conforme cambien las condiciones meteorológicas.

