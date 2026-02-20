Fritz, el Perro Policía de Baja California que se Posicionó Entre los Mejores del Mundo

El binomio canino de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California obtuvo reconocimiento internacional luego de participar en una competencia de alto nivel en Estados Unidos, donde el agente canino “Fritz” logró posicionarse entre los mejores.

Se trata de un pastor belga malinois de ocho años que, junto a su manejador, compitió contra casi medio centenar de perros patrulla y sus guías de distintas corporaciones.

De acuerdo con autoridades, el agente K9 Fritz obtuvo el quinto lugar en la categoría de agilidad durante el concurso internacional, siendo esta la tercera ocasión en que participa en este tipo de competencias y la primera en la que se coloca dentro del top cinco.

Francisco Rivera Cárdenas, subjefe del departamento de operaciones caninas, destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer habilidades y replicar técnicas que mejoran el trabajo operativo.

El binomio fue entrenado previamente en Estados Unidos y Europa, y Rivera es su primer manejador en México.

Capacidades operativas de "Fritz" agente K9

Autoridades explicaron que Fritz es considerado un perro patrulla, lo que significa que cuenta con entrenamiento para la detección de narcóticos, guardia, protección y localización de personas.

Entre sus funciones se encuentra la búsqueda de sustancias ilícitas, rastreo de sospechosos en espacios abiertos o cerrados y apoyo en detenciones mediante técnicas de intervención canina.

Participación clave en operativo reciente

La corporación informó que en enero pasado el agente canino participó en la detención de un sujeto armado que mantenía como rehén a su madre, operativo en el que la intervención del can fue determinante.

El manejador resaltó que el vínculo con Fritz va más allá del servicio, ya que el agente canino convive con él fuera de operaciones, donde se comporta de manera sociable y afectuosa, consolidando una dupla basada en disciplina, experiencia y confianza.

