Incendio en Vivienda Deja Daños Totales y Afecta Edificios Cercanos en Gavilondo, Tijuana

Un incendio registrado la mañana de este jueves en una vivienda de dos pisos en la colonia Gavilondo del municipio de Tijuana, movilizó a cinco estaciones de bomberos y causó afectaciones a edificios cercanos, además del cierre parcial del bulevar Agua Caliente.

De acuerdo con información confirmada en el lugar, el incendio ocurrió sobre la avenida Santa María, que conecta directamente con el bulevar Agua Caliente. Testigos señalaron que en la vivienda siniestrada residían personas en aparente situación de vulnerabilidad, lo que generó preocupación entre los vecinos, ya que las llamas se extendieron rápidamente hacia construcciones aledañas.

Cinco estaciones de bomberos acudieron para sofocar el incendio. Uno de los elementos resultó lesionado tras sufrir una caída durante las labores; sin embargo, fue atendido de inmediato y se reporta estable, con un golpe en la espalda.

Calles cerradas por incendio

Durante las labores, el bulevar Agua Caliente permaneció cerrado en el sentido del Centro hacia La Presa, por lo que el tráfico fue desviado hacia el bulevar Cuauhtémoc Norte. En sentido contrario, la circulación fue restablecida minutos más tarde, mientras agentes de la Policía Municipal continuaban dirigiendo el tránsito en la zona.

Los bomberos también informaron que se realizaban labores de búsqueda de una persona que presuntamente habitaba en el domicilio afectado, aunque hasta el momento no ha sido localizada ni se ha confirmado que haya quedado atrapada entre los escombros. Las pérdidas materiales fueron totales, y se espera que peritos de bomberos determinen las causas del siniestro en las próximas horas.

Información Perla Velazquez