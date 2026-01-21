Inicio Tijuana ¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así Se Encuentran Hoy las Garitas de Tijuana

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así Se Encuentran Hoy las Garitas de Tijuana

|

N+

-

Consulta el tiempo de cruce en las garitas de Tijuana hoy 21 de enero

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así Se Encuentran Hoy las Garitas de Tijuana

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así Se Encuentran Hoy las Garitas de Tijuana | Foto: Archivo N+

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 20 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Te podría interesar: Asesinan a Subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación en Ensenada

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos   | 4 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 15 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora | 3 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora | 3 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas: 

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Garitas de tijuana en vivo hoy 21 de enero de 2026 como esta la fila para cruzar