Consulta el tiempo de cruce en las garitas de Tijuana hoy 22 de enero

Garitas Tijuana en Vivo Hoy 22 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: Archivo N+

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 22 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 2 horas | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 13 líneas
  • Ready Lane (autos): 2 horas   | 4 líneas
  • Peatonal normal:  45 minutos | 21 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora | 2 líneas
  • Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora 30 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

