Suspenden Programa de Desayunos Escolares tras Intoxicación en Primarias de Tijuana

Luego de los incidentes de intoxicación registrados en al menos seis primarias de la ciudad, el Gobierno de Baja California informó la suspensión temporal del programa de desayunos escolares.

Suspenden temporalmente desayunos en primarias

A través de un comunicado en redes sociales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda explicó que la medida permanecerá vigente mientras se realizan los estudios e investigaciones correspondientes, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

El caso, ocurrido el pasado viernes, dejó un saldo de alrededor de 150 menores atendidos de emergencia en distintos hospitales, quienes fueron dados de alta horas más tarde tras recibir atención médica.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad alimentaria en las escuelas y de esclarecer las causas de la intoxicación antes de reanudar el programa.

Información Omar Marmolejo

APG