Hallan Restos Humanos en Sierra Cucapá de Mexicali con Apoyo de Perro Rastreador

Durante una jornada de búsqueda realizada la mañana de este jueves 23 de octubre en la Sierra Cucapá, al sur de Mexicali, localizaron restos humanos en una zona de difícil acceso. El hallazgo incluyó un cráneo y un hueso, los cuales fueron ubicados con el apoyo de un perro rastreador y la colaboración de senderistas que habían detectado posibles indicios en el área.

La búsqueda formó parte de los operativos permanentes que se realizan en esa región desértica de Baja California, caracterizada por sus condiciones extremas y terreno complicado. Los participantes iniciaron el recorrido temprano en la mañana, con la finalidad de inspeccionar puntos señalados previamente en reportes ciudadanos.

Un perro de rastreo "El Flaco" localizó los restos humanos en Cucapá

De acuerdo con los integrantes de la célula, la localización se logró gracias a la intervención de "El Flaco", un perro especializado en rastreo de restos humanos, quien alertó sobre la presencia de material óseo. Tras la inspección inicial, el grupo confirmó que los indicios correspondían a un cráneo y un hueso, lo que llevó a delimitar la zona para continuar con las labores periciales.

El operativo contó además con la presencia de un equipo técnico que empleó herramientas de fotometría y geo-rastreo forense, con el propósito de determinar si los restos fueron enterrados o si permanecieron expuestos en la superficie. Estas técnicas permitieron documentar con precisión la ubicación y condiciones del hallazgo.

Las temperaturas y el terreno entorpecieron la búsqueda

El terreno montañoso y las altas temperaturas representaron un reto adicional para los grupos participantes, quienes adaptaron las maniobras para avanzar de forma segura. Los indicios encontrados fueron resguardados para su análisis y la zona quedó bajo observación de las autoridades correspondientes.

Se espera que los resultados forenses determinen si los restos pertenecen a alguna de las personas reportadas como desaparecidas en la región.

