Consulado de EUA Pide a Turistas en México Tomar Precauciones por Evolución de Huracán Priscilla

El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta meteorológica ante la posible intensificación del huracán Priscilla, que podría alcanzar la categoría 3 la noche del 7 de octubre. El fenómeno se desplaza hacia el noroeste, paralelo a la península de Baja California, afectando principalmente a Baja California Sur, Baja California y Sonora.

Se prevén lluvias intensas desde el miércoles hasta el domingo por la mañana, así como condiciones peligrosas en el mar, incluyendo olas grandes y corrientes de resaca que representan un riesgo para bañistas y navegantes.

¿El Huracán Priscilla bajará o se mantendrá en categoría tres?

El Centro Nacional de Huracanes informó que Priscilla podría debilitarse a tormenta tropical o disturbio tropical al cruzar la península de Baja California el viernes 9 de octubre. El fenómeno mantiene condiciones que han sido mortales en el pasado debido a corrientes de resaca y olas gigantes.

Ante este panorama, las autoridades estadounidenses recomiendan a los viajeros y residentes extremar precauciones, evitar actividades acuáticas y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas oficiales.

Se anticipa que el huracán pueda afectar vuelos y carreteras en la región, especialmente en zonas de terreno escarpado, donde podrían presentarse inundaciones y deslizamientos de tierra. Las autoridades instan a verificar las condiciones antes de trasladarse y prepararse para buscar refugio si es necesario.

¿Cuáles son las recomendaciones por la llegada del Huracán Priscilla?

El consulado emitió recomendaciones específicas para quienes se encuentren o planeen viajar a zonas costeras de Baja California, Baja California Sur y Sonora:

Evitar entrar al agua o caminar por las playas durante condiciones peligrosas

Prestar atención a las advertencias y comunicados de las autoridades locales

Consultar con las aerolíneas posibles afectaciones a los vuelos

Verificar el estado de carreteras antes de viajar

Mantener comunicación con familiares y amigos sobre su paradero

Seguir la información actualizada del Centro Nacional de Huracanes, el Servicio Meteorológico Nacional de México y Protección Civil

Estar atentos a refugios disponibles y prepararse para buscar resguardo si es necesario

En caso de emergencia llamar al 911

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de medios locales y oficiales para responder adecuadamente a cualquier cambio en el desarrollo del huracán Priscilla y sus efectos en la región.

