Abren Nuevo Carril Sentri en Frontera de Tijuana: ¿Cómo Funciona Línea Express en Calle Segunda?

La madrugada de este miércoles fue inaugurada la nueva Línea Sentri en Calle Segunda, un proyecto piloto que busca agilizar el cruce vehicular hacia San Ysidro y reducir las filas que se formaban en la Sentri del bulevar Padre Kino. La apertura ocurrió a las 4:00 de la mañana.

¿Cuál será el horario?

La nueva vía funcionará diariamente de 4:00 a 23:00 horas, con dos casetas activas y señalización colocada para guiar a los automovilistas durante su trayecto.

De acuerdo con las autoridades municipales, el objetivo es que al menos el 35% de los usuarios con tarjeta Sentri utilicen esta opción durante la etapa piloto, con la expectativa de elevar el porcentaje al 50% conforme se consolide el proyecto.

Durante los primeros días, personal del Ayuntamiento se mantendrá en el área para orientar a los conductores y evitar confusiones en los accesos.

Coordinación Binacional y ajustes en las rutas

El proyecto fue implementado mediante coordinación con autoridades binacionales, entre ellas CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos).

Además, se definió que la Línea All Traffic quedará ubicada en Paseo de los Héroes, mientras que la nueva Sentri en Calle Segunda será destinada exclusivamente para usuarios con tarjeta de cruce rápido.

