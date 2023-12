Un ciudadano estadounidense fue detenido en El Centro, California, Estados unidos tras ser sorprendido con 26 libras de cocaína con un valor mayor a los 370 mil dólares americanos.

El arresto y decomiso ocurrió la tarde del pasado 9 de diciembre en el puesto de control de la autopista 86 de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).

On December 9, El Centro Border Patrol agents conducting a vehicle inspection seized 26lbs of cocaine after a K9 alerted to the vehicle’s rear driver side - leading the agents to find an aftermarket compartment containing 10 vacuum-sealed packages.



Read: https://t.co/6wpeWFBhdP pic.twitter.com/0AilWE08hk