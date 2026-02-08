Incendio en Vivienda de Ensenada Deja Daños y Movilización de Varias Estaciones de Bomberos

Un incendio en una casa habitación fue atendido por elementos del Cuerpo de Bomberos durante las primeras horas del pasado sábado 7 de febrero, luego de que se recibiera un reporte a través de la línea de emergencias. El siniestro ocurrió en el área de Villas del Sol, donde las corporaciones de auxilio se movilizaron para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Tras recibir el llamado de auxilio, unidades operativas acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes. En la atención del incidente participaron varias unidades de bomberos, las cuales fueron desplegadas para sofocar el incendio y asegurar la zona.

No reportaron personas heridas durante el incendio en Ensenada

De acuerdo con la información proporcionada, el incendio se registró en una vivienda particular y generó únicamente pérdidas materiales. No se reportaron personas lesionadas ni evacuaciones adicionales, lo que permitió que los trabajos se concentraran en el control del fuego y la mitigación de posibles riesgos posteriores al siniestro.

Una vez controladas las llamas, el personal de Bomberos llevó a cabo una inspección preventiva en el inmueble afectado. Estas labores tuvieron como finalidad descartar la presencia de riesgos adicionales que pudieran derivar en un nuevo incidente, como puntos de calor activos, fugas o condiciones inseguras dentro de la vivienda.

Fue durante esta etapa posterior a la atención directa del incendio cuando se confirmó que los daños se limitaron exclusivamente a lo material.

Desde la Dirección de Bomberos se aprovechó para dar una serie de recomendaciones preventivas a la población. Entre ellas, se hizo un llamado a revisar de manera periódica las instalaciones eléctricas y de gas dentro de los hogares, así como a evitar la acumulación de basura u objetos inflamables que puedan incrementar el riesgo de incendios.

Las autoridades señalaron que este tipo de revisiones puede contribuir a disminuir la probabilidad de emergencias domésticas, especialmente durante horarios nocturnos o de madrugada, cuando la detección oportuna de un incendio puede ser más complicada.

