Inscripciones para Matrimonios Colectivos en Ensenada: Fecha y Requisitos
La campaña también se realizará en el Centro Penitenciario de Ensenada como parte de una estrategia incluyente
El próximo 7 de febrero cerrará el registro para la campaña de Matrimonios Colectivos 2026 “Cásate por solo 1 peso”, programa impulsado en Ensenada con el objetivo de brindar certeza jurídica y acceso igualitario a derechos civiles a las parejas interesadas, informó el Registro Civil.
La campaña está dirigida a personas que desean formalizar su unión de manera legal y accesible, eliminando barreras económicas y promoviendo el derecho al matrimonio civil para todas y todos.
La campaña también se realizará en el Centro Penitenciario de Ensenada
Como parte de una política incluyente, el Gobierno Municipal informó que esta campaña de matrimonios colectivos también se llevará a cabo en el Centro Penitenciario de Ensenada, con el fin de garantizar el derecho al matrimonio civil a las personas privadas de la libertad.
Las autoridades reiteraron que esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la integración familiar y el acceso a derechos legales en todos los sectores de la población.
Las parejas interesadas deberán entregar la documentación correspondiente en las oficinas del Registro Civil, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, antes del cierre del registro.
Información Patricia Lafarga
APG