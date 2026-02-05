Inscripciones para Matrimonios Colectivos en Ensenada: Fecha y Requisitos

El próximo 7 de febrero cerrará el registro para la campaña de Matrimonios Colectivos 2026 “Cásate por solo 1 peso”, programa impulsado en Ensenada con el objetivo de brindar certeza jurídica y acceso igualitario a derechos civiles a las parejas interesadas, informó el Registro Civil.

La campaña está dirigida a personas que desean formalizar su unión de manera legal y accesible, eliminando barreras económicas y promoviendo el derecho al matrimonio civil para todas y todos.

Te podría interesar: Activan Búsqueda por Desaparición de Adolescente con Problemas Cardíacos en Ensenada

La campaña también se realizará en el Centro Penitenciario de Ensenada

Como parte de una política incluyente, el Gobierno Municipal informó que esta campaña de matrimonios colectivos también se llevará a cabo en el Centro Penitenciario de Ensenada, con el fin de garantizar el derecho al matrimonio civil a las personas privadas de la libertad.

Las autoridades reiteraron que esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales para fortalecer la integración familiar y el acceso a derechos legales en todos los sectores de la población.

Las parejas interesadas deberán entregar la documentación correspondiente en las oficinas del Registro Civil, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, antes del cierre del registro.

Historias recomendadas:

Información Patricia Lafarga

APG