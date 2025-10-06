Hallan Sin Vida a Jeseline Dianeth Tapia en Canal Tulichek, Mexicali; ¿Qué se Sabe del Caso?

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de Joseline Dianeth Tapia Corral, joven de 29 años reportada como desaparecida desde el pasado 3 de octubre. Su cuerpo fue localizado este fin de semana en el canal Tulichek, en Mexicali, hecho que ha generado consternación y exigencia de justicia por parte de la comunidad.

Nota relacionada: Encuentran Sin Vida a Joven Reportada Como Desaparecida en Mexicali

Localizan cuerpo de mujer en canal de Tulichek

Alrededor de las 10:00 horas del sábado, autoridades atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el canal Tulichek, a la altura del puente Barcelona, en la colonia Carlos Pacheco del municipio de Mexicali, Baja California.

En el lugar, elementos municipales y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) confirmaron que se trataba de una mujer joven amordazada con cinta gris y sin vestimenta en la parte inferior del cuerpo.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo presentaba características físicas y tatuajes que coincidían con los de Joseline Dianeth, entre ellos la palabra “familia” en el antebrazo izquierdo, símbolos en los nudillos de la mano izquierda y el nombre “Alejandro” en la muñeca. Estos elementos permitieron establecer oficialmente su identidad.

Joseline Dianeth reportada como desaparecida el 3 de octubre

Joseline Dianeth Tapia Corral había sido vista por última vez el 3 de octubre en el Centro de Atención al Niño Autista, en el ejido Xochimilco. Horas más tarde, su vehículo fue localizado con su hijo a bordo, pero sin rastro de ella, lo que llevó a familiares y autoridades a desplegar una intensa búsqueda en distintas zonas de Mexicali.

Tras confirmarse la identidad de la víctima, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, y que se realizan diligencias forenses para esclarecer las circunstancias del crimen.

El feminicidio de Joseline Dianeth ha reavivado el reclamo social por seguridad y justicia para las mujeres en Baja California, donde colectivos y familiares de víctimas han exigido acciones más contundentes ante la violencia de género.

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación que permitan identificar al o los responsables de este hecho que ha conmocionado a la capital del estado.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG