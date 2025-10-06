Marcha Estudiantes Preparatoria en Tijuana por Certificados No Validados
N+
Los manifestantes señalaron que esta situación afecta su futuro académico
COMPARTE:
Más de una decena de jóvenes recorrió Paseo Centenario para exigir documentos oficiales y denunciar en el municipio de Tijuana.
Te podría interesar: Suspenden Programa de Desayunos Escolares tras Intoxicación en Primarias de Tijuana
Marchan estudiantes por certificados no válidos
Más de una decena de estudiantes de preparatoria realizaron una marcha este lunes para exigir la entrega de sus certificados, documentos que, aseguran, no fueron aceptados al intentar ingresar a la universidad.
- La movilización inició en punto de las 10:00 de la mañana sobre la avenida Paseo Centenario y se dirigió hacia las oficinas del Sistema Educativo Estatal. Durante el recorrido, los jóvenes también pidieron a las autoridades educativas poner un alto a las llamadas “escuelas patito”, que entregan títulos y certificados sin cumplir con los requisitos oficiales.
Los manifestantes señalaron que esta situación afecta su futuro académico, al impedirles continuar con estudios superiores y generar incertidumbre sobre la validez de su educación media superior.
Historias recomendadas:
-
Hallan Sin Vida a Joseline Dianeth Tapia en Canal Tulichek, Mexicali; ¿Qué se Sabe del Caso?
-
Persona en Situación de Calle Incendia Ambulancia de Cruz Roja en Playas de Tijuana
-
Se registra Sismo de Magnitud 4.1 en Ensenada, Baja California
Información Carolina Vázquez
APG