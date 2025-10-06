Marcha Estudiantes Preparatoria en Tijuana por Certificados No Validados

Más de una decena de jóvenes recorrió Paseo Centenario para exigir documentos oficiales y denunciar en el municipio de Tijuana.

Marchan estudiantes por certificados no válidos

Más de una decena de estudiantes de preparatoria realizaron una marcha este lunes para exigir la entrega de sus certificados, documentos que, aseguran, no fueron aceptados al intentar ingresar a la universidad.

La movilización inició en punto de las 10:00 de la mañana sobre la avenida Paseo Centenario y se dirigió hacia las oficinas del Sistema Educativo Estatal. Durante el recorrido, los jóvenes también pidieron a las autoridades educativas poner un alto a las llamadas “escuelas patito”, que entregan títulos y certificados sin cumplir con los requisitos oficiales.

Los manifestantes señalaron que esta situación afecta su futuro académico, al impedirles continuar con estudios superiores y generar incertidumbre sobre la validez de su educación media superior.

Información Carolina Vázquez

APG