Jóvenes entre 14 y 21 Años Intentan Cruzar Droga Pegada a su Cuerpo Hacia Estados Unidos

Menores de tan solo 14 años hasta jóvenes adultos de 21 años de edad han sido descubiertos con paquetes de metanfetamina, cocaína y fentanilo pegados a su cuerpo cuando intentaban cruzar a pie hacia Estados unidos por los puertos fronterizos de Baja California.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP por sus siglas en inglés) tan solo durante el mes de abril se contabilizaron 12 incidentes donde fueron incautados más de un millón 755 mil dólares americanos en narcóticos.

En concreto se trata de un total de 3.85 libras de cocaína, 45.17 libras de metanfetamina y aproximadamente 79,300 pastillas de fentanilo.

#ICYMI: As part of Operation Apollo, San Diego CBP officers seized an estimated street value of $1,755,500.00 worth of narcotics in 12 separate incidents during the month of April.



