Julio Preciado Ofrece Disculpa Pública Tras Su Reacción en Aeropuerto de Tijuana; Esto Dijo

El cantante Julio Preciado emitió una disculpa pública luego del altercado que protagonizó en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde fue captado discutiendo con personal de una aerolínea por el retraso de su vuelo a Mazatlán, Sinaloa.

A través de sus redes sociales, Julio Preciado explicó que su intención no fue agredir al joven empleado con quien discutió, a quien incluso ofreció disculpas, señalando que él “era el menos culpable” de la situación. Sin embargo, criticó a la aerolínea por no enviar a un supervisor o a un representante de mayor rango para resolver el problema.

Reitero mi disculpa para el joven que fue el único que estaba en el mostrador… pero lo más importante es que nunca salió ninguna persona de mayor rango a darnos soluciones

Julio Preciado, Cantante

El cantante Julio Preciado también aclaró que su reacción se debió a la impotencia del momento y recordó que, además de ser artista, es un ser humano igual que todos. Añadió que tiene una discapacidad en una de sus piernas, lo que explica por qué se le ve en silla de ruedas en sus apariciones públicas.

Julio Preciado protagoniza altercado en Aeropuerto de Tijuana

Julio Preciado fue captado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana tras permanecer más de 12 horas varado por el retraso de su vuelo con destino a Mazatlán, Sinaloa.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que Julio Preciado reclama con tono elevado a los trabajadores del aeropuerto, exigiendo explicaciones por la falta de información y por no recibir una solución clara sobre su salida, luego de que las operaciones fueran suspendidas por una densa neblina que cubrió la región de Tijuana.

El video rápidamente se volvió viral, generando una ola de reacciones divididas entre quienes apoyaron su frustración y quienes consideraron excesiva su reacción ante una situación ajena al personal del aeropuerto.

