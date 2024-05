Lanzamiento de SpaceX Podría Generar Explosión Sónica en Tijuana

El lanzamiento de un cohete de la empresa aeroespacial SpaceX desde Santa Bárbara, California, podría generar vibraciones atmosféricas en Tijuana, Baja California derivado de la explosión sónica producida por el mismo despegue.

De acuerdo con el sitio oficial de Space X, el despegue del Falcon 9 en la misión EarthCARE (Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer) está programado para las 15:20 horas de este martes, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, por lo que por su cercanía con la frontera de Baja California, el lanzamiento podría visible en la ciudad de Tijuana.

A pesar de que en ocasiones anteriores, diversos lanzamientos de SpaceX han podido observarse en ciudades fronterizas, en esta ocasión, autoridades de Protección Civil en Tijuana informaron sobre posibles vibraciones atmosféricas derivadas de la explosión sónica por el lanzamiento. Pero, ¿qué son las vibraciones atmosféricas?

Clear skies as Falcon 9’s first stage lands on the A Shortfall of Gravitas droneship, completing our 350th launch! pic.twitter.com/ghrTuO4K8D