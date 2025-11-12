Chofer de Transporte Público Ayuda a Rescatar a Menor Extraviado en Tijuana; Esto Pasó

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que elementos de la Policía Municipal localizaron a un menor que había intentado huir de su domicilio a bordo de un transporte público en la zona centro del municipio de Tijuana. El menor había sido reportado como desaparecido por su padre la noche del pasado 9 de noviembre.

Menor fue localizado en un transporte público

De acuerdo con el reporte oficial, el menor de 11 años, abordó la unidad con la intención de dirigirse hacia la zona del aeropuerto, argumentando que había salido de su casa debido a problemas familiares.

El conductor del transporte notó que el menor viajaba sin compañía y en dirección contraria a la ruta establecida, por lo que, alrededor de las 22:00 horas, alertó a las autoridades municipales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron al menor, asegurando su integridad y brindándole atención inmediata. Posteriormente, notificaron del caso a la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual determinó que el niño fuera reintegrado a su núcleo familiar, al no existir evidencia de algún delito que requiriera intervención adicional.

La SSPCM exhortó a los padres de familia a mantener comunicación constante con sus hijos y a estar atentos ante cualquier señal de conflicto o problema emocional que pueda llevar a situaciones de riesgo.

