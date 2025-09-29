Seis Personas Desaparecidas son Localizadas Con Vida en Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California informó este 27 de septiembre que seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Ensenada fueron localizadas con vida. El seguimiento de cada caso se llevó a cabo por parte de agentes especializados en desapariciones, en coordinación con distintas áreas de la institución y con el acompañamiento de la ciudadanía.

De acuerdo con la autoridad, los trabajos de búsqueda fueron realizados a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, como parte de las acciones permanentes que se desarrollan en la entidad para atender reportes de este tipo.

La dependencia explicó que la localización se logró gracias a las labores de investigación y a la colaboración interinstitucional, lo que permitió dar con el paradero de los seis ciudadanos que contaban con ficha de desaparición activa en Ensenada.

¿Cuáles son las personas que fueron localizadas en Baja California?

Se dio a conocer por las autoridades que todas las personas localizadas se encuentran en buen estado, lo que representa un resultado positivo dentro de las tareas de búsqueda que la fiscalía mantiene en curso en distintos puntos de la región.

Las personas localizadas son:

Manuel Ignacio Avilés Navarro, de 21 años

Víctor Eduardo Ortega Cota, de 39 años

Sarahi Salgado Cevada, de 22 años

Dominga Sánchez Calzada, de 87 años

Yan Carlos Corral Bustillos, de 24 años

Felipe Gabriel Valenzuela González, de 25 años

La autoridad también subrayó la importancia del acompañamiento de la sociedad civil en estas tareas, ya que la colaboración ciudadana ha sido determinante en las acciones emprendidas. Mencionaron que continuarán con las labores de atención a los reportes y que mantiene abiertas todas las investigaciones.

