Cráneo Humano es Localizado Detrás de una Planta Procesadora de Maíz en Mexicali

Durante una labor de búsqueda realizada este martes 7 de octubre al sur de Mexicali, la Comisión Local de Búsqueda, en coordinación con la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, localizó un cráneo humano en las inmediaciones de un dren agrícola. El hallazgo se registró por la mañana en un terreno detrás de una planta procesadora de maíz, mientras los equipos realizaban un recorrido de inspección en la zona.

Nota relacionada: Encuentran Restos Humanos en Cimientos de Construcción en Maneadero; Esto se Sabe

El descubrimiento fue reportado de inmediato a las autoridades, quienes procedieron a acordonar el área y comenzaron con el levantamiento de indicios para su análisis forense. La intervención busca determinar la identidad de la persona y establecer si los restos corresponden a alguien previamente reportado como desaparecido en la región.

Continúan las investigaciones para identificar a la víctima

La unidad de búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) participó activamente en la inspección del lugar, apoyada por elementos de la Policía Municipal, quienes garantizaron la seguridad durante la operación y colaboraron con la Fiscalía en la recolección de pruebas y evidencias.

Hasta el momento, no se ha revelado información sobre la edad, género o características de los restos hallados. Las autoridades mantienen el área bajo custodia mientras avanzan las diligencias periciales. Se espera que los resultados de los análisis forenses permitan establecer con certeza la identidad del occiso y aporten datos importantes para la investigación en curso.

Nota relacionada: Encuentran Dos Cuerpos Envueltos en Lonas Dentro de Casa en Tijuana; Esto se Sabe

La Fiscalía General del Estado enfatizó que todas las líneas de investigación se mantienen abiertas, y que la coordinación con la DSPM y la Policía Municipal es fundamental para asegurar que los procedimientos forenses se realicen de manera correcta y que la información obtenida sea útil para la investigación.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP