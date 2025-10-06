Localizan Cuerpo con Signos de Violencia en Inmediaciones de Garita de Otay II en Tijuana

Localizan un cuerpo con aparentes huellas de violencia sobre el bulevar Alberto Limón Padilla, en las inmediaciones de la Garita de Otay II en el municipio de Tijuana, Baja California, la mañana de este lunes.

Te podría interesar: Hallan Sin Vida a Joseline Dianeth Tapia en Canal Tulichek, Mexicali; ¿Qué se Sabe del Caso?

Realizan levantamiento del cuerpo

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional para resguardar el área, mientras que personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias del hallazgo. Las autoridades mantienen las investigaciones en curso.

Historias recomendadas:

Información Ixshel Gómez

APG