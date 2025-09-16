Localizan Dos Cuerpos en Tijuana; Investigan si Son Oficiales de la GN Desaparecidos

La noche del lunes fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres en la colonia Nido de las Águilas, en el municipio de Tijuana. El hallazgo ocurrió sobre las calles Marcelo Raygoza y Revolución, luego de que vecinos de la zona dieran aviso a las autoridades.

Víctimas podrían ser oficiales desaparecidos

De manera preliminar, trascendió que las víctimas podrían tratarse de los dos elementos de la Guardia Nacional reportados como desaparecidos desde el pasado 30 de agosto en la colonia Nueva Tijuana. No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que se encuentran a la espera de los resultados de pruebas de ADN para confirmar o descartar esta información.

Cabe señalar que, horas antes del hallazgo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención de un hombre identificado como Felipe “N”, por su presunta participación en la desaparición de los dos oficiales.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

