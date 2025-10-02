Rescatan a Dos Personas en Buque Pesquero a Más de 30 Km Mar Adentro en Ensenada

Esta mañana, dos personas fueron rescatadas al sur de Ensenada luego de que el buque pesquero en el que navegaban presentara una vía de agua. El incidente ocurrió a aproximadamente 20 millas náuticas, es decir, 37 kilómetros mar adentro, y fue atendido por personal de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, quienes desplegaron una operación de auxilio tras recibir la llamada de emergencia.

Nota relacionada: Rescatan a Tres Personas en Mar de Playas de Tijuana; Uno Perdió la Vida

El reporte fue recibido por la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Ensenada, cuyos elementos respondieron de inmediato para coordinar el rescate. De acuerdo con la información oficial, la tripulación afectada notificó los daños sufridos por la embarcación, lo que llevó a la activación del protocolo de salvaguarda de la vida humana en el mar.

¿Cómo fue el rescate de las 2 personas en Ensenada?

Ante la emergencia, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender perteneciente a la ENSAR, con el fin de localizar el punto exacto donde se encontraban las personas en peligro. La acción se realizó en condiciones que exigieron rapidez, ya que la vía de agua comprometía la seguridad de los tripulantes y la estabilidad de la embarcación pesquera.

Al llegar al área señalada, los elementos de la Marina localizaron a los dos afectados en una embarcación, desde la cual esperaban el arribo del personal de rescate. Los tripulantes fueron inmediatamente transbordados a la unidad naval para ser llevados de manera segura hasta el puerto de Ensenada.

Nota relacionada: Pescador en Ensenada es Recatado de Buque tras Golpearse la Cabeza; Esto Pasó

El momento del rescate representó la parte más crítica de la operación, pues los afectados ya habían abandonado su buque para evitar mayores riesgos. La acción de los equipos de auxilio permitió que ambos fueran puestos a salvo sin incidentes adicionales, priorizando su traslado a instalaciones seguras.

Las dos personas rescatadas se encontraban estables de salud

Una vez en tierra, personal médico de la institución realizó la valoración correspondiente, confirmando que ambos se encontraban en condición estable. La revisión no arrojó complicaciones de salud, por lo que después de recibir atención básica, los rescatados no requirieron hospitalización.

Posteriormente, las personas auxiliadas abandonaron el puerto por sus propios medios, luego de ser atendidas y liberadas por la autoridad naval. Su integridad física no se vio comprometida más allá de la emergencia vivida en el mar.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP