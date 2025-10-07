Ataque Armado Cerca de Primaria Deja a Hombre Muerto en Centro de Ensenada

Un hombre fue asesinado la tarde de este martes mientras permanecía dentro de su vehículo en una gasolinera ubicada en el cruce de la avenida Ruiz y calle Décima, en la zona centro de Ensenada.

Balean a hombre cerca de primaria

El ataque ocurrió a plena luz del día y a escasos metros de una escuela, casi a la hora de salida de clases, lo que provocó momentos de pánico entre padres de familia, alumnos y personal educativo. Por la cercanía con el plantel, se activaron los protocolos de seguridad internos para resguardar a los estudiantes hasta que las autoridades aseguraran el área.

Elementos de los tres órdenes de gobierno arribaron al lugar y desplegaron un operativo en la zona. El sitio permanece acordonado mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE), realiza las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas relacionadas con el ataque. La Fiscalía General del Estado (FGE), ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

