¿Quién Era "El Chicles", Perro Corredor de Tijuana que Murió Presuntamente Envenenado?

"El Chicles” no era un perro cualquiera; se convirtió en toda una figura en el mundo del atletismo local y en un símbolo de cariño para la comunidad tijuanense. Rescatado en 2018 de las calles por Héctor “El Flecha” Hernández, corredor y comentarista deportivo de Tijuana, pronto pasó de ser una mascota a un verdadero compañero de carreras.

"El Chicles" famoso perrito maratonista

Su historia de superación y lealtad comenzó cuando empezó a acompañar a su dueño en los entrenamientos. Con el tiempo, no solo corría a su lado, sino que también participaba oficialmente en competencias. En su primera carrera obtuvo el tercer lugar, sorprendiendo a corredores y espectadores.

“El Chicles” alcanzó fama nacional al ser reconocido como el primer perro en registrar un tiempo oficial de 13 minutos con 38 segundos en una carrera de 5 kilómetros, un logro que lo colocó como un fenómeno deportivo y lo convirtió en noticia más allá de la frontera.

Sin embargo, en 2023 su carrera atlética llegó a su fin al sufrir una fractura de fémur en la pierna derecha y cadera, lo que lo obligó a retirarse de las pistas. A partir de entonces, enfrentó dificultades para caminar, apoyándose únicamente en tres patas.

Pese a ello, nunca dejó de estar presente en el mundo del atletismo tijuanense, siempre acompañado de su inseparable dueño, quien además de correr, se dedica a cubrir eventos deportivos en la ciudad.

“El Chicles” se convirtió en un emblema para los corredores y en un ser querido por toda la comunidad. Tras su fallecimiento tijuanenses han acudido al mural pintado en su honor en el bulevar Benítez, donde han colocado velas para recordarlo.

Héctor “El Flecha” Hernández confirma la muerte de "El Chicles

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales el día de ayer 30 de septiembre, Héctor Hernández confirmo la muerte de "El Chicles", desde la veterinaria donde intentaron reanimar a su perrito, sin éxito. "El Flecha" mencionó que su compañero de carreras presuntamente había sido víctima de envenenamiento.

