Muere “El Chicles“, Perrito Maratonista en Tijuana; ¿Qué se Sabe?
Su muerte fue confirmada por su entrenador a través de sus redes sociales
"El Chicles”, considerado el perrito más famoso de Tijuana por su inseparable compañía al maratonista Héctor “El Flecha” Hernández, murió esta semana en circunstancias que su dueño calificó como misteriosas, señalando un posible envenenamiento.
Entrenador confirma muerte de "El Chicles"
Héctor “El Flecha” Hernández, informó a través de sus redes sociales sobre el fallecimiento de su perrito, "El Chicles”.
El deportista expresó su dolor y agradeció las muestras de apoyo de la comunidad tijuanense, que reconocía a “El Chicles” como parte de su trayectoria.
