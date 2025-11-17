Mujer Encuentra su Hijo Muerto en Gasera de Mexicali; Fue a Relevarlo Como Velador

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) informó que la mañana de este 17 de noviembre, alrededor de las 6:31 horas, fue localizado un hombre sin vida por lesión de proyectil de arma de fuego en la Calzada Tierra Cálida, en la colonia Nuevo Amanecer, en Mexicali. El hecho fue reportado inicialmente por una mujer que alertó que su hijo, identificado como David, de 40 años, quien trabajaba como velador en una gasera, había recibido un disparo dentro del establecimiento.

Nota relacionada: Fuga de Gas en Gasera de Tijuana Provoca Movilización; Esta había Explotado en 2023

La mujer encontró a su hijo tirado en el suelo de la gasera

De acuerdo con el reporte preliminar, la madre de la víctima llegó al lugar para cubrir su turno de las 06:00 horas en la estación de gas. Al ingresar, encontró a su hijo tirado en el piso de la oficina del sitio, por lo que pidió apoyo a los servicios de emergencia para confirmar su estado.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal respondió al llamado, cuyos elementos informaron que el hombre presentaba una posible herida en el abdomen. Minutos después, paramédicos arribaron al establecimiento y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

A partir de este punto, la información se centró en confirmar la identidad de la víctima, labor que fue realizada por su propia madre en el lugar. Ella señaló ante las autoridades que David se desempeñaba como velador del establecimiento y que había acudido a cumplir con su jornada laboral habitual.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes, asegurando el área e iniciando entrevistas con la denunciante y con los primeros respondientes para obtener más datos sobre cómo habrían ocurrido los hechos.

Las autoridades continuarán recabando información en torno a este evento, con el propósito de esclarecer la agresión ocurrida dentro de la gasera. En tanto, la zona permaneció bajo resguardo mientras se realizaban los procedimientos iniciales de investigación.

Historias recomendadas:

Información de Kitzia Flores

RCP