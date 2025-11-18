Agresión Armada Deja Una Mujer Sin Vida Dentro de su Vehículo en Cañón K, Tijuana
N+
La zona quedó asegurada por Policía Municipal y Fiscalía para continuar con las diligencias
COMPARTE:
Una mujer perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego al interior de un automóvil sobre el Cañón K en la colonia Independencia del municipio de Tijuana.
Te podría interesar: Mujer Encuentra su Hijo Muerto en Gasera de Mexicali; Fue a Relevarlo Como Velador
Mujer pierde la vida tras ataque armado
De acuerdo con vecinos, las detonaciones se escucharon cerca de las 8 de la mañana de este martes. Elementos de Cruz Roja llegaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
La zona quedó acordonada por agentes de la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que sigue el operativo para dar con los presuntos responsables.
Historias recomendadas:
-
Ataque Armado en Calzada Aeropuerto de Culiacán Deja Una Mujer Sin Vida y Dos Heridos
-
Capturan a Fidel "N", Presunto Líder de Organización Delictiva en Baja California
-
Detienen a Hombre por Presunto Exhibicionismo y Tocamientos a Mujer en Tijuana
APG