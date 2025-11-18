Inicio Tijuana Agresión Armada Deja Una Mujer Sin Vida Dentro de su Vehículo en Cañón K, Tijuana

Agresión Armada Deja Una Mujer Sin Vida Dentro de su Vehículo en Cañón K, Tijuana

|

N+

-

La zona quedó asegurada por Policía Municipal y Fiscalía para continuar con las diligencias

Agresión Armada Deja Una Mujer Sin Vida Dentro de su Vehículo en Cañón K, Tijuana

Agresión Armada Deja Una Mujer Sin Vida Dentro de su Vehículo en Cañón K, Tijuana | Foto: N+

COMPARTE:

Una mujer perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego al interior de un automóvil sobre el Cañón K en la colonia Independencia del municipio de Tijuana.

Te podría interesar: Mujer Encuentra su Hijo Muerto en Gasera de Mexicali; Fue a Relevarlo Como Velador

Mujer pierde la vida tras ataque armado

De acuerdo con vecinos, las detonaciones se escucharon cerca de las 8 de la mañana de este martes. Elementos de Cruz Roja llegaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó acordonada por agentes de la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que sigue el operativo para dar con los presuntos responsables.

Historias recomendadas:

APG

Inseguridad en Tijuana
Inicio Tijuana Mujer fallece tras ataque a balazos en colonia independencia de tijuana