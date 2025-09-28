Mujer Pierde la Vida Luego de ser Rescatada del Mar en Playa Hermosa, Ensenada
Paramédicos confirmaron que la mujer rescatada de Playa Hermosa ya no presentaba signos vitales al momento de ser atendida en el lugar
Una mujer perdió la vida este sábado al mediodía luego de ser rescatada del mar en la zona de Playa Hermosa, tras un aparente incidente de ahogamiento en el municipio de Ensenada.
Maniobras de rescate y valoración médica
De acuerdo con el reporte emitido a las 12:15 horas a través del C5, testigos auxiliaron a la víctima al sacarla del mar en la intersección de la calle Floresta y bulevar Costero. A la llegada de las unidades municipales, personal del Cuerpo de Bomberos de Ensenada realizaba maniobras de reanimación cardiopulmonar.
- Posteriormente, paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área y elaboraron las actas de policía correspondientes. Asimismo, se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el seguimiento legal del caso.
Información Patricia Lafarga
APG