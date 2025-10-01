Accidente Vehicular en Libramiento de Ensenada Deja a Conductora Herida

Una joven resultó lesionada tras un accidente vehicular registrado alrededor de las 6:19 horas en el entronque del libramiento con dirección a San Antonio de las Minas en el municipio de Ensenada la mañana de este miércoles.

Accidente vehicular en libramiento

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos y personal de la Guardia Nacional, quienes brindaron atención a la conductora lesionada en el sitio. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del percance, sin embargo, mantienen el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar accidentes en la zona.

Información Patricia Lafarga

APG