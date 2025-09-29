Padres Donan Órganos de su Hija Fallecida en Tijuana y Salva Vida de 5 Menores

En medio del dolor por la pérdida de Dulce Esmeralda, una niña de 13 años, su familia tomó la decisión de donar sus órganos, gesto que permitió salvar y mejorar la vida de cinco pacientes pediátricos.

La menor ingresó el pasado 19 de septiembre al Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, con un severo daño neurológico. Fue atendida en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, pero pese a los esfuerzos médicos, su condición evolucionó a muerte encefálica.

Padres deciden donar órganos de su hija

Ante este escenario, sus padres aceptaron la donación de órganos y tejidos, logrando concretar la extracción de riñones, córneas e hígado. Dichos órganos fueron trasladados a hospitales de alta especialidad del IMSS en la Ciudad de México, como el Centro Médico Nacional (CMN) “Siglo XXI” y el Hospital General “La Raza”, donde niños en lista de espera recibieron una nueva oportunidad de vida.

El coordinador del Programa de Donación de Órganos en el HGR No. 1, doctor José Rey Siqueiros Valencia, destacó el gesto de la familia:

Nos honra profundamente este acto de amor y altruismo. En medio del duelo, la familia de Dulce eligió dar vida. Nuestro reconocimiento hacia ellos es infinito

Doctor José Rey Siqueiros Valencia, coordinador del Programa de Donación de Órganos en el HGR No. 1

Actualmente, en México más de 19 mil personas esperan un trasplante, principalmente de riñón, hígado y córneas. Ante ello, especialistas resaltaron la importancia de fomentar la cultura de la donación y confiar en los procesos médicos y legales del IMSS y las instituciones de salud pública.

La madre de Dulce, Guadalupe “N”, compartió que la decisión fue tomada pensando en la generosidad de su hija:

Aunque fue un momento muy difícil, pensar que mi hija podía ayudar a otros niños es algo que a ella le hubiera gustado. Siempre fue una niña generosa

Guadalupe “N”, madre de Dulce Esmeralda

Con este acto, Dulce Esmeralda dejó un legado de vida y esperanza que trasciende más allá de su partida.

Las personas interesadas en ser donantes pueden registrarse en el portal del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): www.gob.mx/cenatra.

