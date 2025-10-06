Persona en Situación de Calle Incendia Ambulancia de Cruz Roja en Playas de Tijuana
Cruz Roja hizo un llamado al respeto hacia las corporaciones de emergencia
La mañana de este lunes 6 de octubre, alrededor de las 6:10 horas, una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana resultó dañada tras ser incendiada por una persona en aparente situación de calle, en la base de ambulancias ubicada en Playas de Tijuana.
Cruz Roja emite comunicado
De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.
- La Cruz Roja destacó que las ambulancias y su equipo son herramientas fundamentales para brindar atención médica prehospitalaria y salvar vidas, ya que cada unidad representa el esfuerzo conjunto de la ciudadanía, cuyo apoyo permite su adquisición, mantenimiento y operación.
La institución hizo un llamado a la reflexión y al respeto hacia el trabajo de las corporaciones de emergencia, recordando que cuidar estos recursos es proteger la capacidad de respuesta ante situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas.
Información Ixshel Gómez
APG