Gatito de Un Mes de Nacido es Rescatado tras Quedar Atrapado en Alcantarilla de Ensenada

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) rescataron a un gato de aproximadamente un mes de nacido que se encontraba atrapado en una alcantarilla en la zona centro de Ensenada, Baja California. El hecho ocurrió alrededor de las 13:20 horas, en el cruce de la calle Sexta y Alvarado, luego de que ciudadanos reportaran los maullidos del pequeño felino.

Los agentes municipales, adscritos a la Subdirección de Prevención del Delito a través de la Policía Ecológica, acudieron al sitio tras recibir el llamado ciudadano. Al llegar, confirmaron que el animal se encontraba atorado entre los conductos metálicos de la alcantarilla, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Ante la situación, los elementos de la DSPM solicitaron apoyo al personal del Cuerpo de Bomberos, con quienes coordinaron las maniobras necesarias para liberar al gato de manera segura. La colaboración entre ambas dependencias permitió trabajar con cuidado para evitar dañar la estructura o lastimar al animal.

¿Cuál es el estado de salud del gato rescatado de una alcantarilla?

Durante varios minutos, se realizaron labores de apertura parcial de la rejilla y retiro de escombros para acceder hasta donde se encontraba el felino. La participación de ciudadanos que se encontraban en la zona también fue clave, al facilitar herramientas y brindar apoyo durante las maniobras de rescate.

Finalmente, el gato fue rescatado en buen estado de salud, sin presentar lesiones visibles. Una vez fuera del conducto, fue revisado por los agentes de la Policía Ecológica, quienes confirmaron que se encontraba estable y sin signos de maltrato o desnutrición.

Posteriormente, el animal fue entregado al cuidado de una ciudadana que se ofreció a brindarle resguardo y protección temporal, mientras se evalúa su posible adopción o traslado a un refugio.

