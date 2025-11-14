Activan Pre-Alerta en BC por Lluvias Intensas y Vientos Fuertes por Frentes Fríos 14 y 15

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California declaró un estado de Pre-Alerta ante los frentes fríos número 14 y 15, que podrían generar lluvias muy fuertes, vientos intensos y un marcado descenso en las temperaturas en los municipios de la entidad.

¿Cuándo se prevé que inicien los frentes fríos en Baja California?

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que prevén que el sábado 15 de noviembre se presenten las precipitaciones de mayor intensidad acompañadas de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

De acuerdo con la información oficial, la probabilidad de lluvias se ha incrementado en el estado, lo que motivó a reforzar la vigilancia climatológica y los mecanismos de comunicación a través del Centro Estatal de Comunicación Operación y Monitoreo. La presencia de descargas eléctricas también se considera posible en distintos puntos del territorio, por lo que se mantienen activos los protocolos de prevención.

Las autoridades mencionan estar listas para algún efecto de los fenómenos meteorológicos

En el inicio de la Pre-Alerta, la autoridad estatal explicó que los efectos previstos podrían impactar la movilidad, las actividades laborales y las condiciones de seguridad urbana y carretera. Por ello, se estableció comunicación con diversas instancias para que tomen medidas de precaución acorde a los pronósticos.

El Grupo de Respuesta Especializada Inmediata se encuentra preparado para apoyar a los municipios en caso de emergencias derivadas del temporal. De igual manera, los consejos municipales de Protección Civil y Emergencias permanecen activos para responder ante cualquier eventualidad relacionada con los fenómenos meteorológicos anunciados.

Pidieron a las maquilas reducir la movilidad laboral

La CEPC también informó que, a través del Instituto de Movilidad Sustentable, se emitieron indicaciones especiales al sector transportista, mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social exhortó a las empresas y maquiladoras a reducir la movilidad laboral para disminuir riesgos.

Las autoridades indicaron que, en caso de ser necesario, los municipios ya cuentan con refugios temporales habilitados para recibir a la población que lo requiera. Asimismo, se mantiene monitoreo constante de posibles afectaciones que pudieran presentarse conforme avance el sistema frontal.

¿Cuáles son las recomendaciones ante la Pre-Alerta por frentes fríos?

Para la ciudadanía, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones con el fin de reducir riesgos ante las condiciones previstas:

Evitar la movilidad urbana y carretera.

No cruzar corrientes de agua.

Reducir la velocidad al conducir

Asegurar objetos en exteriores.

Resguardarse en una zona segura.

Acudir a refugios temporales si es necesario.

El llamado final de la autoridad estatal fue mantenerse informados mediante canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911, mientras continúan los trabajos de monitoreo y prevención ante los frentes fríos que afectan a Baja California.

