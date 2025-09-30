Estudiantes de UABC en Mexicali se Manifiestan tras Agresión a Alumno

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) realizaron una manifestación este lunes para exigir mejores condiciones de seguridad, luego de la agresión sufrida por un alumno de la institución.

Durante la protesta, alumnos y representantes de la Sociedad de Alumnos denunciaron la presunta omisión de los guardias de seguridad, señalando que no existió un protocolo de actuación adecuado al momento de la agresión.

Ese es el problema principal, los guardias no actuaron de manera correcta ante dos muchachos que golpearon a un alumno enfrente de la facultad

Gael Acosta, estudiante de FCA

Otros alumnos manifestaron sentirse vulnerables tras el incidente. “Uno nunca sabe, a lo mejor pude haber sido yo y estaría en el hospital… me siento muy mal por el compañero”, comentó Mariel Flores, estudiante.

Por su parte, la directora de la FCA, Sósima Carrillo, informó que la facultad actualmente cuenta con 14 guardias para cerca de cinco mil estudiantes, cifra que consideró insuficiente, por lo que anunció medidas correctivas, como mayor iluminación y la instalación de una torre de seguridad conectada con la Policía Municipal.

Estudiante sufre agresión

La agresión ocurrió el pasado miércoles 24 de septiembre, a las afueras del plantel educativo, cuando dos sujetos ajenos al plantel, golpearon a Gustavo, alumno de 18 años, provocándole al joven una fractura de mandíbula que requirió cirugías y varios días de hospitalización.

La protesta se extendió hacia la vialidad principal frente al campus, donde los alumnos detuvieron el tránsito por algunos minutos, exigiendo a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) mayor responsabilidad para garantizar entornos seguros dentro de la universidad.

Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, así como la identidad de los agresores.

