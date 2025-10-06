Caso Joceline Tapia: Secretario de Seguridad de BC Habló Sobre Un Posible Sospechoso

La búsqueda de Joceline Dianeth Tapia Corral, una joven de 29 años reportada como desaparecida desde el viernes, terminó en tragedia. Su cuerpo fue localizado sin vida la mañana del sábado 4 de octubre en el canal Tulichek, al sur de Mexicali, Baja California. La víctima había sido vista por última vez cuando acudió a recoger a su hijo con trastorno del espectro autista en el Centro de Atención al Niño Autista, ubicado en la colonia Xochimilco.

Un día antes de su hallazgo, autoridades encontraron su camioneta cerca del centro educativo, con sus pertenencias tiradas en la calle y su hijo solo al interior del vehículo. La desaparición generó una intensa movilización por parte de familiares y cuerpos de seguridad, quienes desplegaron operativos de búsqueda en la zona sur de la ciudad.

¿Cuáles son los sospechosos sobre el caso de Joceline Tapia?

De acuerdo con el secretario de seguridad de Baja California, Laureano Carrillo, las investigaciones apuntan a un hombre con antecedentes de violencia y presuntos vínculos con un grupo delictivo que opera en Mexicali. El funcionario indicó que el sospechoso ya fue identificado parcialmente y que las autoridades estatales trabajan en coordinación con la Fiscalía para su localización.

Lo que tenemos es una vinculación de una persona que pertenece algún grupo delictivo con presencia aquí en Mexicali...

Declaró Laureano Carrillo durante una entrevista con los medios de comunicación.

¿Cuál fue la causa de muerte de Joceline Tapia?

El reporte forense confirmó que la causa de muerte de Joceline fue asfixia por ahogamiento. Su familia señaló como presunto responsable a Humberto "N", expareja de la víctima, quien ya había sido denunciado en ocasiones anteriores por agresiones, aunque, según los familiares, las denuncias no tuvieron seguimiento por parte de las autoridades competentes.

Tenemos que esperar a lo que nos dice la fiscalía pero parece ser que si va por ahí el asunto...

Carrillo explicó que, aunque aún no se cuenta con información oficial emitida por la fiscalía, los datos recabados en campo apuntan en la misma dirección.

Por ahora, la prioridad de las corporaciones de seguridad es localizar al presunto feminicida y esclarecer por completo los hechos que derivaron en la muerte de Joceline Dianeth Tapia Corral, cuyo caso se suma a la lista de víctimas de violencia de género en Baja California.

