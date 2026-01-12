Reporte de Garitas en Mexicali Hoy 12 de Enero: Filas y Tiempos de Cruce
Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali
Este miércoles 12 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 25 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora 50 minutos | 2 líneas abierta
- SENTRI: 25 minutos | 5 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 50 minutos | 2 líneas abierta
- Carril Norma peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
