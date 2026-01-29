Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy: Así Están las Garitas
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Así se encuentran hoy las garitas de Mexicali
COMPARTE:
Este jueves 29 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Te podría interesar: Capturan en Tijuana a Mujer Buscada por Homicidio en California; le Aseguran Metanfetamina
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora 15 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 15 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora 15 minutos | 2 líneas abiertas
- SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 15 minutos | 1 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
Te podría interesar:
-
Localizan Cuerpo en la Orilla del Mar en Zona de Acantilados de La Joya en Tijuana
-
Fallas y Adeudos Complican Refrendo Digital de Tarjetas de Circulación en Baja California
-
Alto Costo Energético del Agua Evidencia Falta de Cultura del Ahorro en Tijuana
APG