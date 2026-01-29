Inicio Tijuana Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy: Así Están las Garitas

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Así se encuentran hoy las garitas de Mexicali

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy: Así Están las Garitas | Foto: Archivo N+

COMPARTE:

Este jueves 29 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: Capturan en Tijuana a Mujer Buscada por Homicidio en California; le Aseguran Metanfetamina

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  1 hora 15 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  1 hora 15 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 15 minutos  | 2 líneas abiertas
  • SENTRI: 15 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 15 minutos  | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

Te podría interesar: 

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Reporte de garitas de mexicali hoy 29 de enero de 2026 tiempos de espera para cruce