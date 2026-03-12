Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy 12 de Marzo: Así Están las Garitas
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 12 de marzo
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 10 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 35 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 13 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 35 minutos | 4 líneas
- Peatonal Normal: 1 hora 05 minutos | 19 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 18 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 45 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 45 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
