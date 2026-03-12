Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy 12 de Marzo: Así Están las Garitas

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 10 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

Línea normal (autos): 1 hora 35 minutos | 4 líneas abiertas

Sentri (autos): 20 minutos | 13 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 35 minutos | 4 líneas

Peatonal Normal: 1 hora 05 minutos | 19 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 18 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas

Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

Línea normal (autos): 45 minutos | 2 líneas

Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas

Ready Lane (autos): 45 minutos | 2 líneas

Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

