¿Cómo Están las Garitas Hoy 26 de Diciembre en Mexicali? Tiempo de Espera
Los cruces fronterizos en Mexicali presentan tiempos de espera variables, con mayor tiempo de espera en la garita Nuevo Mexicali - Calexico East
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora de espera | 1 línea abierta
- SENTRI: 15 minutos de espera | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora de espera | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 10 minutos de espera | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 45 minutos de espera | 2 líneas abiertas
- SENTRI: 10 minutos de espera | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 45 minutos de espera | 2 líneas abiertas
- Carril Norma peatonal: 10 minutos de espera | 3 líneas abiertas
- Ready Lane peatonal: 10 minutos de espera | 3 líneas abiertas
Las autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.