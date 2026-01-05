Así Esta el Tiempo de Cruce en Garitas de Tijuana Hoy: Reporte de Línea
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 5 de enero presentan tiempos variables
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 50 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 11 líneas
- Ready Lane (autos): 50 minutos | 5 líneas
- Peatonal normal: 15 hora | 19 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: Sin espera | 4 líneas
- Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
- Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 3 líneas
- Peatonal normal: 15 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
