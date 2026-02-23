Inicio Tijuana Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 23 de Febrero: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 23 de Febrero: Así Están las Garitas

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 23 de febrero

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 23 de Febrero: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Mexicali Hoy 23 de Febrero: Así Están las Garitas | Foto: N+

COMPARTE:

Este lunes 23 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: Rescatan a Menor Arrastrada por la Corriente en Tijuana; Un Hombre Sigue Desaparecido

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 45 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  45 minutos | 2 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 1 hora  | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas:

APG 

Sociedad
Cargando...
Inicio Tijuana Reporte de garitas mexicali en hoy 23 de febrero del 2026 actualizacion de filas y tiempos