Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 16 de Marzo: Tiempos de Espera en la Línea
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Consulta las filas de espera y cuántas líneas se encuentran abiertas en las Garitas de Tijuana hoy 16 de marzo.
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 16 de marzo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
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Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 3 horas | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 10 minutos | 14 líneas
- Ready Lane (autos): 3 horas | 4 líneas
- Peatonal Normal: 20 minutos | 21 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 45 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
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RCP