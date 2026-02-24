Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy 24 de Febrero: Así Están las Garitas
|
N+
-
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 24 de febrero
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 24 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Bomberos Atienden Incendio de una Casa en Colonia La Postal en Tijuana; Esto Pasó
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 8 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 5 líneas
- Peatonal normal: 50 minutos | 19 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 20 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 45 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 45 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 45 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
- Clausuran Fiesta Clandestina con Bebidas Alcohólicas y Más de 70 Menores en Ensenada
- Mujer Sufre Fractura tras Ser Atropellada por Camión de Transporte de Personal en Ensenada
- Prenden Fuego a Food Truck en Colonia Libertad, Mexicali; Autoridades Buscan a Responsables
APG