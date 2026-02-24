Inicio Tijuana Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy 24 de Febrero: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy 24 de Febrero: Así Están las Garitas

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 24 de febrero

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy 24 de Febrero: Así Están las Garitas

Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy 24 de Febrero: Así Están las Garitas | Foto: N+

COMPARTE:

 

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 24 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Te podría interesar: Bomberos Atienden Incendio de una Casa en Colonia La Postal en Tijuana; Esto Pasó

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 8 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos  | 5 líneas
  • Peatonal normal:  50 minutos | 19 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 20 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 45 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  45 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  45 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas: 

APG

Sociedad
Cargando...
Inicio Tijuana Reporte de garitas tijuana en hoy 24 de febrero del 2026 actualizacion de filas y tiempos