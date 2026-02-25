Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 25 de Febrero de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 25 de febrero
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 25 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 35 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 10 minutos | 9 líneas
- Ready Lane (autos): 35 minutos | 5 líneas
- Peatonal normal: 10 minutos | 19 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 20 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 5 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 20 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 5 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.