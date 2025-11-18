Lluvias en Mexicali: ¿Cuáles Fueron las Afectaciones tras Llegada de Frente Frío 14?

Desde las 5:00 de la mañana de este martes 18 de noviembre se registraron chubascos en Mexicali, según reportes de Protección Civil Municipal, los cuales habían sido previstos como lluvias aisladas en contraste con lo ocurrido en la zona costa. Las precipitaciones se presentaron en distintos puntos de la ciudad y provocaron afectaciones menores, principalmente en vialidades del Centro Histórico y en la calle Cristóbal Colón, donde se identificaron acumulaciones de agua.

De acuerdo con las autoridades municipales, no se registraron inundaciones de consideración en los principales distribuidores viales, lo que permitió mantener la movilidad general durante las primeras horas del día. Los reportes iniciales confirmaron que el comportamiento de la lluvia se mantuvo dentro de lo esperado, sin incidentes mayores asociados a riesgos para la población.

Se presentaron acumulaciones de agua menores en Mexicali

Desde temprana hora, elementos de Servicios Públicos Municipales permanecieron atentos a los avisos ciudadanos relacionados con charcos y obstrucciones menores, coordinándose con la Policía de Tránsito para supervisar las zonas donde se detectaron mayores encharcamientos. El monitoreo se mantuvo activo durante la mañana para atender cualquier complicación derivada de las condiciones del clima.

Fue después del seguimiento de los reportes cuando tomó relevancia la información sobre afectaciones en zonas específicas, como el Centro Histórico y la calle Cristóbal Colón, donde la acumulación de agua dificultó parcialmente el paso vehicular. Aunque no se consideraron situaciones de riesgo elevado, sí se adoptaron acciones preventivas por parte de las cuadrillas municipales.

Algunas escuelas decidieron suspender sus clases por las lluvias

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación no emitió suspensión oficial de clases; sin embargo, algunas escuelas optaron por solicitar a los padres de familia que no llevaran a sus hijos debido al estado de las calles cercanas a los planteles. Esta decisión fue tomada de manera individual por directivos, con base en las condiciones registradas en sus zonas.

Con el paso de las horas, la situación se estabilizó sin registrarse eventos de mayor gravedad, permitiendo a la ciudad continuar sus actividades. Las autoridades locales pidieron a la población mantenerse atenta a los cambios del clima y extremar precauciones en vialidades donde persistan los encharcamientos.

