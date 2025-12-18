Reporte Garitas de Mexicali Hoy, 18 de Diciembre: ¿Cómo Están las Líneas y Tiempos de Espera?
N+
Se registran tiempos de espera variables y cortos en las garitas de Mexicali para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos
COMPARTE:
Este día se registran tiempos de espera variables y cortos en las garitas de Mexicali para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos, tanto por el cruce Nuevo Mexicali – Calexico East, como por Mexicali Centro – Calexico West, de acuerdo con el más reciente reporte de tránsito fronterizo.
Te podría interesar: Reporte Garitas de Tijuana en Vivo: ¿Cómo Esta la Línea de Espera Hoy 18 de Diciembre?
Tiempos en Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
En la garita Nuevo Mexicali – Calexico East, todos los puertos de cruce registran una espera de 5 minutos.
- Línea normal (autos): 5 minutos | 1 líneas abiertas
- Sentri (autos): 5 minutos | 2 líneas
- Ready Lane (autos): 5 minutos | 1 líneas
- Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
Tiempos en Garita Mexicali Centro – Calexico West
Por su parte, en la garita Mexicali Centro – Calexico West, el cruce presenta tiempos más variables.
- Normal (autos) 30 minutos | 2 Línea
- Sentri (autos) 5 minutos | 3 Líneas
- Ready Lane (autos) 30 minutos | 2 Línea
- Peatonal Normal 5 minutos | 2 Líneas
- Peatonal Ready Lane 5 minutos | 2 Líneas
Autoridades recomiendan a los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI o Ready Lane en caso de contar con el permiso correspondiente, así como mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante posibles variaciones en los tiempos de espera.
Historias recomendadas:
- Reportan Aumento de Desapariciones en Ensenada; Mayormente Adolescentes
- Instalarán Dispensario Médico Gratuito en Catedral de Ensenada
- Continúan Clausuras de Estacionamientos en Tijuana ¿A Qué se Debe?
APG