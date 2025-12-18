Reporte Garitas de Mexicali Hoy, 18 de Diciembre: ¿Cómo Están las Líneas y Tiempos de Espera?

Este día se registran tiempos de espera variables y cortos en las garitas de Mexicali para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos, tanto por el cruce Nuevo Mexicali – Calexico East, como por Mexicali Centro – Calexico West, de acuerdo con el más reciente reporte de tránsito fronterizo.

Tiempos en Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

En la garita Nuevo Mexicali – Calexico East, todos los puertos de cruce registran una espera de 5 minutos.

Línea normal (autos): 5 minutos | 1 líneas abiertas

Sentri (autos): 5 minutos | 2 líneas

Ready Lane (autos): 5 minutos | 1 líneas

Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas

Tiempos en Garita Mexicali Centro – Calexico West

Por su parte, en la garita Mexicali Centro – Calexico West, el cruce presenta tiempos más variables.

Normal (autos) 30 minutos | 2 Línea

Sentri (autos) 5 minutos | 3 Líneas

Ready Lane (autos) 30 minutos | 2 Línea

Peatonal Normal 5 minutos | 2 Líneas

Peatonal Ready Lane 5 minutos | 2 Líneas

Autoridades recomiendan a los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI o Ready Lane en caso de contar con el permiso correspondiente, así como mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales ante posibles variaciones en los tiempos de espera.

