Reporte Garitas de Tijuana en Tiempo Real: ¿Cómo Esta la Línea de Espera Hoy 17 de Diciembre?
Se reportan tiempos de espera elevados en las principales garitas de Tijuana
Este día se reportan tiempos de espera elevados en las principales garitas de Tijuana, especialmente en la garita de San Ysidro, donde automovilistas pueden tardar hasta dos horas y media para cruzar hacia Estados Unidos por la línea normal y Ready Lane.
Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 2 horas 15 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 2 horas 15 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 21 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Garita de El Chaparral
- Peatonal normal: 1 hora 30 minutos | 5 líneas
Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus tiempos de cruce, utilizar carriles Sentri o Ready Lane si cuentan con el documento correspondiente y mantenerse informados a través de reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar a lo largo del día.
